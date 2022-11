Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de princípio de incêndio por volta de 21h de quinta-feira (24) na escola municipal Cecília Meireles em Nova Mutum. Os militares encontraram uma sala do prédio em chamas e realizaram ação rápida de combate ao fogo. Não houve vítimas.

Um guarda da instituição ligou para o Corpo de Bombeiros informando sobre o princípio de incêndio. Soldado da 5ª CIBM de Nova Mutum que participou da ação aponta que a causa pode ser um curto-circuito na instalação elétrica do ar-condicionado.

Como não havia ninguém no local, não houve feridos restando apenas perdas de materiais.

Devido ao ocorrido, as aulas desta sexta-feira (25) foram suspensas. Uma equipe de engenheiros da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Seplan) do município foi à escola para vistoriar a estrutura predial e a rede elétrica da unidade.

Em nota, a Prefeitura de Nova Mutum informou que “a Secretaria Municipal de Educação já está tomando as providências para que o caso seja resolvido e as aulas sejam retomadas com toda a segurança”.