Adolescente de 16 anos foi agredido e ameaçado pelo pai da namorada na madrugada deste sábado (26), em Cuiabá. O acusado encontrou o menor no quarto da filha e passou a persegui-lo armado. Para se proteger, o garoto fugiu sem roupas pela rua e pediu abrigo em um hotel da avenida Historiador Rubens de Mendonça.

Segundo o boletim de ocorrências, os atendentes do hotel chamaram a polícia após ouvirem o relato do rapaz. Enquanto os agentes não chegavam, o menor foi acolhido no banheiro do estabelecimento. O menor contou que namora a menina e que os pais dela sabem. As famílias se conhecem e ela o havia chamado para ir até sua casa.



Chegando ao local, ela abriu a porta e ambos foram para o quarto. Após alguns minutos, eles mantinham relação sexual consentida, até que o pai da menina tentou entrar no quarto e se deparou com a porta trancada. Agressivo, ele passou a ordenar que abrisse a porta. Ele se escondeu a namorada conversou com o pai.

Porém, o homem passou a usar o celular da filha para ligar para o telefone do menor, que estava no quarto. Então, o suspeito pegou um cabo de vassoura bateu no menor, causando várias lesões nas costas. Ele ainda ordenou que a esposa pegasse sua arma, momento que o garoto conseguiu fugir pelado pela rua.

Ele ficou escondido por cerca de uma hora debaixo de um carro até conseguir sair e pedir ajuda no hotel. Ele ligou para o pai, que foi ao local resgatá-lo. Os agentes foram atrás do suspeito, mas ele não estava em casa. O registro policial foi feito e o caso passa a ser apurado pela Polícia Civil.