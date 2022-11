O veículo ficou completamente destruído, mesmo após atuação do Corpo de Bombeiros. Já na madrugada de sexta-feira (25), uma carreta foi incendiada no Bairro Menino Jesus. O veículo teve danos no cavalo mecânico e a corporação conseguiu evitar que o fogo se alastrasse para a carroceria.

Um galão de gasolina foi encontrado próximo ao local do incêndio.