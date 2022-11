Corpo de uma pessoa ainda não identificada foi encontrado nas primeiras horas da manhã de sábado (26), na zona rural de Colniza. Polícia investiga se o caso envolve homicídio ou morte natural. De acordo com as informações, por volta das 6h a PM foi acionada por uma testemunha que não quis se identificar. Ela contou que encontrou um corpo já em estágio de putrefação.

Quando a equipe chegou, cerca de 10 metros fora da estrada, conforme indicado, localizou o corpo. Cena do crime foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil. Não consta no registro da polícia se foi possível identificar o gênero do cadáver. Também não foi informado se há sinais de violência ou se é um caso de morte natural.