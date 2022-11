Policiais militares do 12º Batalhão prenderam, na madrugada deste domingo (27.11), um homem, de 32 anos, por estupro de vulnerável, ameaça e lesão corporal, no bairro Jardim Bela Vista, no município de Sorriso.

A vítima, uma menina de sete anos, disse ao pai que o homem teria a beijado, passado as mãos em suas partes íntimas e ameaçado caso contasse para alguém.

Por volta das 2h45, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de estupro de vulnerável. Assim que os policiais chegaram, encontraram o suspeito com uma faca e o pai da vítima com uma cadeira, em luta corporal.

O pai da menina disse que deixou a menor, a mãe e o suspeito na casa quando saiu para comprar cigarro.

Em certo momento, o homem chamou a criança para os fundos da residência, quando teria a beijado a força, passado as mãos em suas partes íntimas e ameaçado caso ela contasse para os seus pais.

Assim que retornou, a menor relatou o fato, momento que o homem foi tirar satisfação com o suspeito e começaram a brigar.