Jovem de 18 anos sofreu uma tentativa de homicídio, na madrugada deste domingo (27), em um bar da cidade de Nova Canaã do Norte. Vítima foi agredida com golpes de garrafa e teve ferimentos pelo corpo.

Suspeito fugiu. De acordo com as informações, a PM foi acionada por uma testemunha, afirmando que a vítima deu entrada no Pronto-Atendimento ferida após levar golpes de garrafa. No local, o fato foi confirmado. Rapaz estava consciente e contou aos policiais que estava no bar quando o suspeito chegou o chamando de X9, fofoqueiro.

Em seguida, passou a desferir golpes com garrafas de vidro na vítima, que ficou ferido no ombro, costas e mão. Suspeito já foi identificado e o caso é investigado.