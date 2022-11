Um acidente foi resgistrado na manhã deste domingo (27), entre os municípios de Gaúcha do Norte e Sorriso, onde um caminhão carregado com pranchas de madeira, acabou tombando em uma curva, conhecida como Curva do Barro Preto.

Ainda não se sabe os motivos do acidente, porém as autoridades pedem muita atenção ao trafegar pelo local.

Apesar dos danos, o motorista teve apenas ferimentos leves.