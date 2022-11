Uma carreta de grãos tombou, esta noite, na rodovia MT-222, cerca de 45 quilômetros do perímetro urbano de Sinop. A esposa do motorista, que viajava com ele, ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A versão inicialmente apurada é que o condutor trafegava pela rodovia, retornando da fazenda para Sinop, quando perdeu o controle da carreta que estava carregada de milho e o veículo acabou tombando. A Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionados para analisar a dinâmica do acidente.