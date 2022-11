Onze pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo 3 veículos de carga, uma van e um Prisma na tarde de domingo (27), na BR-364, em Várzea Grande. A gravidade do acidente fez com que a pista fosse totalmente bloqueada. Segundo informações, a Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas por volta das 15h para atender uma ocorrência no km 443

Ao chegar no local, o fato foi constatado, alguns dos veículos tombaram as margens da rodovia. Até o momento não há informações sobre a dinâmica do acidente, a Polícia Rodoviária Federal deverá investigar.

Com impacto da colisão, 11 pessoas ficaram feridas, elas foram socorridas e encaminhadas a uma Unidade de Saúde pela equipe de resgate da Rota do Oeste e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde de ambas não foi divulgado.