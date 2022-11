Ataques foram gerados em razão de fake news divulgada nas redes sociais

Populares promoveram ataques verbais, violência psicológica e até ameaça de morte contra a vereadora do PT, no município de Sinop, Graciele Marques. Aos gritos, lotaram a Câmara de Vereadores na manhã desta segunda-feira (28/11), motivado por fake news, de um suposto projeto de lei apresentado pela vereadora contra o bloqueio das BR’s.

O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT), do qual a professora e vereadora Graciele Marques é filiada, manifesta indignação aos ataques irracionais promovidos por parte da população sinopense. Mas, para além da solidarizarão, o Sintep-MT cobra dos representantes da segurança pública estadual e da Justiça, mecanismos de punição contra mais estas ações violentas.

“Ainda que mentirosa a afirmação do projeto de lei, ela estaria no direito, como vereadora. A violência a ela atinge o mandato e todas as mulheres que ocupam espaço de representação. As pessoas confundem violência e ataques desrespeitosos contra a Constituição como direito de livre manifestação. As regras sociais estão postas para o controle social, caso contrário voltaremos à “lei de Talião” e ao caos civilizatório”, destacou o presidente do Sintep-MT, Valdeir Pereira.