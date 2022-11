Um grave acidente na MT-320, em Nova Canaã do Norte, acabou tirando a vida de um motociclista de 52 anos. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 19h, próximo ao frigorífico. A moto teria adentrado na contramão e bateu de frente com um Fiat Toro, que fazia uma ultrapassagem.

O motociclista morreu na hora. A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil. A pista foi interditada por algum tempo, até a retirada do corpo e dos veículos.