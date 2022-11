De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Sorriso (Aces), ideia é homenagear o Brasil, que disputa a Copa do Mundo 2022.

O município de Sorriso, vestiu o Papai Noel da cidade com uma roupa verde e amarela para celebrar o Natal e fomentar as vendas de fim de ano. De acordo com o presidente da Associação de Comerciantes, César Schevinski, a ideia é homenagear o Brasil, que disputa a Copa do Mundo 2022 e venceu, nesta segunda-feira (28), a Suíça por 1 a 0 -- e não tem cunho político.

A iniciativa surgiu de uma parceria entre a Associação Comercial e Empresarial de Sorriso (Aces) e a prefeitura e faz parte do "Natal Luz", que ocorre desde 2015 e conta com shows, sorteio de prêmios e apresentações artísticas para a comunidade.

De acordo com Schevinski, essa é a primeira vez que o Papai Noel aparece de verde amarelo e, como esperado, teve uma grande repercussão entre os moradores. “Alguns gostaram, outros não. Teve quem criticou por, talvez, acreditar que tinha alguma conotação política. Mas deixamos tudo esclarecido. No geral, conseguimos o resultado esperado, que era chamar a atenção do pessoal”, explicou.

O presidente também contou que a ideia “é uma forma de fugir um pouco do tema da política, pois, como o brasileiro adora futebol, esse é o momento de prestigiar o Brasil e dar uma animada na população”.