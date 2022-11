Batida entre 4 carros e uma carreta deixou uma pessoa morta e outras 4 feridas na manhã desta terça-feira (29), na BR-070, em Cáceres (a 225 km de Cuiabá). Benedita Marta Magalhães, 53, faleceu no local.

A vítima que morreu estava em um dos carros, um Chevrolet Ônix, com a irmã Rosa Cristina da Silva Magalhães, 44. A ferida foi encaminhada para o Hospital Regional de Cáceres, segundo informações do site Cáceres Notícias.

O portal afirma também que um homem de 63 anos ficou preso às ferragens de um Volkswagen Polo e encaminhado para a mesma unidade de saúde. Apuração inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta ultrapassagem como possível causa do acidente. A corporação afirma ainda que duas pessoas saíram ilesas.

O motorista da carreta não precisou de atendimento médico. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das demais vítimas. Imagens do local mostram o Ônix com a dianteira destruída. Com o impacto da batida, o motor de um dos veículos foi arrancado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.