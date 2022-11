Um jovem, conhecido como Paulinho, morreu, na tarde desta terça-feira (29), após confronto com a Polícia Militar, em Sorriso. O caso foi registrado entre as ruas Rio do Ouro e Taquari, no bairro Nova Aliança.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. “A princípio contamos sete perfurações”, informou o soldado Wenderson, do Corpo de Bombeiros, acrescentando que o jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória dentro da viatura.

Outros três jovens foram detidos pela Polícia Militar. De acordo com o comandante da PM, o tenente-coronel Jorge Almeida, a guarnição foi acionada após ser informada sobre a troca de tiros entre criminosos.

O trio detido informou à PM que foi à "boca de fumo" e ao chegar avistou a chegada de um veículo com quatro pessoas encapuzadas e armadas. “Eles disseram que eles foram tentar ceifar a vida daquelas pessoas. Mas, eles não sabem se seriam eles as vítimas ou as outras pessoas que estavam na boca de fumo”.

Os homens que trafegavam em um carro, cujo modelo não foi identificado, fugiram. “Segundo populares, eram sete pessoas armadas, três a pé e quatro no carro. Eles trocaram tiro e a guarnição, ao adentrar nessa residência, confrontou com o suspeito, que foi alvejado. Ele foi socorrido, mas infelizmente veio a óbito”.

Os três detidos têm passagem pela polícia. “O que veio a óbito tem diversos homicídios investigados na Polícia Judiciária Civil. Ele tentou outras vezes matar um dos que foi detido [que é primo dele]. A PM vai tentar chegar mais próximo da realidade que ocorreu para que a Polícia Civil faça uma investigação bem-feita para tentar localizar os outros dois que fugiram a pé e os quatro que estavam no veículo”, acrescentou Almeida.

A polícia aprendeu armas de fogo, munições e uma tornozeleira eletrônica, que foi deixada por um dos suspeitos que fugiu.