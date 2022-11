O delegado da Polícia Civil Bruno França, invadiu, sem mandado ou ordem judicial, a casa de uma empresária na noite desta segunda-feira (28), no condomínio de luxo Florais dos Lagos, em Cuiabá. A mulher estava em casa com a filha de 4 anos, junto com o marido e mais uma pessoa.

Segundo informações, ele é enteado de um rapaz que teria se envolvido em uma briga com o filho da mulher. Ela chegou a mudar de casa por causa do episódio. Imagens do circuito interno da residência captaram toda a ação. Eram 21h38 quando o delegado chega e arromba a porta da casa. Armado, ele invade a sala com outros 3 policiais da Gerência de Operações Especiais (GOE).

“Polícia Civil, deita no chão. Deita! Deita sua desgraçada”, ordena. O marido da mulher pede calma a Bruno, mas o delegado prossegue com ofensa e gritos. “Deita, filha da puta! Deita os dois no chão”, continua.

Em meio à confusão, a filha do casal, assustada, chora. A câmera de segurança, no entanto, não registra a criança. Somente os policiais aparecem na gravação.

Mais uma vez, o delegado questiona a mulher. “A senhora sabe que a senhora não pode chegar perto do rapaz?”, pergunta. Sem esperar a resposta, ele esbraveja e xinga. “Responde filha da puta, responde”!

Em outro trecho, o delegado relata a existência de uma medida protetiva que impede a empresária de se aproximar do filho dele. Ele diz para o esposo da mulher: “A sua mulher sabe, você sabe, e a próxima vez que ela chegar perto do meu filho eu vou estourar a cabeça dela”.

Segundo Rodrigo Pouso, advogado da moradora que teve a casa invadida, a medida protetiva citada por Bruno existe, porém não está ativa, isso porque a empresária não foi notificada. “Ele entrou no condomínio sem ordem judicial, dando carteirada, arrombou a porta. Chegou daquele jeito, mandando todo mundo deitar e [pondo] a arma na cabeça”, disse.

O advogado relatou também que, após questionar o delegado sobre a legalidade da ação, o homem o ofendeu. “Vá tomar no seu c, filho de uma puta”.

Rodrigo disse que vai acionar a Justiça para tomar “todos os procedimentos cabíveis”, seja “administrativo, cível, criminal e indenizatório”.

Em nota, a Polícia Civil disse que já tomou providências para a apuração da conduta do delegado Bruno França e afirmou que "tal ação foi de decisão exclusiva da autoridade policial". Confira a seguuir.

A Polícia Civil informa que, por meio da Corregedoria Geral da instituição, já tomou as providências apara apuração sobre a conduta do delegado Bruno França Ferreira diante de um episódio registrado na noite de segunda-feira (28.11), em Cuiabá, quando ele se dirigiu à residência de uma mulher que teria descumprido uma medida protetiva em relação a um adolescente, enteado do delegado.

A instituição informa que tal ação foi de decisão exclusiva da autoridade policial. A Corregedoria da Polícia Civil está apurando os fatos e tomará as medidas legais cabíveis ao caso em questão.