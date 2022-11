Uma mulher procurou a delegacia para denunciar o marido por agressão após ela perguntar sobre a falta dele no relacionamento dos dois. Segundo a vítima, ela está casada com o suspeito há 26 anos com o suspeito, e quando ela estava em casa com o marido, perguntou pra ele sobre ausência de sexo no relacionamento. Nesse momento suspeito ficou alterado e desferiu uma cabeçada no nariz dela provocando sangramento e lesão.

A vítima relata ainda que já foi agredida diversas vezes pelo suspeito e que no momento se encontra com medo de a qualquer momento ser agredida novamente.

Segundo a comunicante o seu marido faz uso de bebida alcoólica e fica agressivo.