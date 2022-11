Na residência do investigado foram apreendidos um celular, um HD externo e um pen drive

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (30), um mandado de busca e apreensão em Rondonópolis (220 km de Cuiabá), com objetivo de identificar participantes dos bloqueios às rodovias mato-grossenses, que sucederam ao pleito eleitoral de 2022.

Na residência do investigado foram apreendidos um celular, um HD externo e um pen drive. A operação é resultado da soma de esforços das Forças de Segurança: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, que, desde o primeiro dia de obstruções, tem atuado, seja no âmbito de inteligência, seja na desobstrução, a fim de garantir o direito de ir e vir dos usuários das rodovias federais no Estado de Mato Grosso.

Desde o dia 22 deste mês, as Forças de Segurança obtiveram sucesso em liberar todas as rodovias de Mato Grosso, pacificamente, mediante à negociação com os manifestantes. O nome da operação, Free Road MT, é um termo inglês, que faz alusão às rodovias livres e desobstruídas em Mato Grosso.