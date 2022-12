Contra o suspeito havia dois mandados de prisão em aberto expedidos por Comarcas diferentes

Um homem foragido da Justiça por envolvimento em roubos ocorridos no estado de Goiás foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (30.11), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Confresa. O suspeito de 33 anos foi localizado em uma propriedade rural no município de Canabrava do Norte.

Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto por crime de roubos, sendo um deles expedido pela Comarca de Serranópolis (GO) e o outro por Rio Verde (GO). Após troca de informações entre as Polícias Civis de Goiás e Mato Grosso, os policiais da Delegacia de Confresa identificaram o paradeiro do foragido e diligenciaram até a propriedade rural no município de Canabrava do Norte, onde atualmente ele estava trabalhando como operador de máquina.

Os policiais civis deram cumprimento aos dois mandados de prisão em aberto contra o suspeito, que posteriormente foi colocado à disposição da Justiça.