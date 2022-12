O acidente envolvendo uma carreta e um caminhão (marcas e modelos não informados), foi esta manhã, no quilômetro 531 da rodovia, em Diamantino. Uma equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia esteve no local e constatou o óbito do condutor do caminhão. A identidade ainda não foi confirmada.

Ainda será apurado a dinâmica da colisão. Com o impacto o caminhão ficou com a frente totalmente destruída. A carreta graneleira saiu para fora da pista. O condutor foi encaminhado a unidade de saúde com ferimentos e não há informações sobre o atual estado de saúde dele.

O local foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal para análises da Perícia Oficial e Identificação Técnica e Polícia Civil, que irão apontar a causa e dinâmica da colisão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia.