A Cadeia Pública Feminina de Colíder em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SESP), o Ministério Público e Poder Judiciário levam qualificação profissional a 20 reeducandas matriculadas no curso de Escova e modelagem de cabelo. A profissionalização está sendo feita pelo Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) com carga horaria de 40 horas.

A diretora da unidade Wilian Maria Silva, policial penal há 18 anos, destaca a importância da oferta do curso, “O curso visa preparar as mulheres privadas de liberdade, para o mercado de trabalho, e principalmente regatar a auto estima”.

Wilian também enfatiza que quando as reeducandas saem com qualificação profissional as possibilidades de emprego aumentam e o Estado cumpre a lei de execução penal que objetiva além de efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.