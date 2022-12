Advogado de 40 anos, Weberkrey Ribeiro Botelho foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (3) por um idoso de 61 anos, cuja identidade ainda não identificada, em Juína. O suspeito também deixou uma mulher de 42 anos ferida. Ela relatou aos policiais que atenderam a ocorrência que era ex-mulher do criminoso e estaria na companhia do advogado.

Segundo boletim da Polícia Militar, os policiais foram acionados, via 190, para atender um homicídio ocorrido no bairro Bandeira, no Espetinho Rancho Caipira. Diante da denúncia, os agentes foram até a rua Itália e avistaram aglomeração de pessoas próxima a uma Hilux.



No veículo, encontraram dois homens e uma mulher, possivelmente baleados por arma de fogo. Reclamando de fortes dores, a mulher estava consciente, com ferimentos nas duas pernas e no braço esquerdo. Socorrista médico que atendeu o caso constatou que o advogado estava sem vida devido a disparo que atingiu sua lombar.



A mulher relatou que o autor dos disparos era seu ex-companheiro. Segundo testemunhas que presenciaram o fato, o suspeito estava em uma caminhonete Hilux prata, atirou contra as vítimas e saiu em rumo ignorado. Após diligências, os militares foram avisados que o veículo do criminoso teria sido visto trafegando sentido Castanheira, próximo ao Parque de Exposição.

Os agentes realizaram rondas pela área com intuito de localizar o suspeito. Porém, ele só foi encontrado cerca de 5 quilômetros da cidade de Juína. Na cintura do idoso de 61 anos, os policiais apreenderam revólver calibre 38 da marca Rossi. Ao ser abordado, ele resistiu a prisão, sendo necessário uso da força policial para contê-lo.



Diante do fato, foi confeccionado Boletim de Ocorrência. O idoso e sua caminhonete foram encaminhados para a delegacia de Polícia Judiciária Civil do município. O caso foi enquadrado como homicídio doloso tentado e homicídio doloso consumado. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do advogado.

“Esse conheço muitas décadas ótimo advogado ótima pessoa amiga tinha uma educação pra conversar com a gente ótimo profissional Deus tenha misericórdia de seu pai que deve está espedaçado”, lamentou V.F.



Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu a reportagem.