A equipe da Força Tática da Polícia Militar, recuperou, ontem à noite, o VW Polo branco e o Fiat Flastback que haviam sido roubados em uma residência no bairro Belo Horizonte. O Polo foi encontrado nas proximidades da estrada Monalisa após uma perseguição policial. Já o Fastback estava abandonado no bairro Santa Catarina. Uma Yamaha MT 07 ainda não foi encontrada.

De acordo com o registro policial, a equipe foi acionada após cinco assaltantes encapuzados, entre eles uma mulher, invadirem a residência e levarem três veículos. Durante patrulhamento pela BR-163, nas proximidades da estrada Monalisa um Fiat Flastback com as mesmas características repassadas foi avistado. A equipe policial foi recebida com disparos de arma de fogo e precisou revidar.

Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os criminosos iniciaram fuga e, durante o trajeto, perderam o controle do veículo e bateram em um barranco. Em seguida entraram na mata, onde foram feitas buscas pela região, mas os bandidos não foram localizados.

O Polo ficou com danos na parte frontal devido ao impacto.