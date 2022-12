Um pedreiro, ainda não identificado, morreu linchado por vizinhos depois de tentar estuprar uma mulher de 21 anos no Bairro Primavera, em Várzea Grande. O crime ocorreu na sexta-feira (2). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima passava com o filho próximo a um galpão em obras ao lado de sua residência quando foi atacada pelo homem.

Ela relata que ele usou a força para tentar estuprá-la, mas a mulher conseguiu impedir o crime ao lutar com o pedreiro. Assim que conseguiu correr, a mulher começou a gritar por socorro e foi auxiliada por uma vizinha. A vítima conta que logo depois percebeu uma grande aglomeração de pessoas no local do crime.

As pessoas se juntaram e foram atrás do pedreiro na obra, onde um grupo espancou o homem até a morte. A Polícia Militar foi acionada e ouviu o relato de testemunhas, mas não conseguiu identificar quem cometeu as agressões, já que havia muitas pessoas no local.

O pedreiro não tinha documentos, por isso não pôde ser identificado. Seu corpo foi retirado do local pela Politec. A jovem foi levada para a delegacia e seu filho ficou com a vizinha. A vítima estava com diversos ferimentos no corpo.

O caso foi registrado e encaminhado para Polícia Civil.