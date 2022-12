O acidente entre um Fiat Uno branco e uma carreta Scania vermelha (modelo não identificado) ocorreu, ontem, no fim da noite, na rodovia estadual, nas proximidades do bairro Jardim do Ouro. Três ocupantes, que estavam no carro, foram socorridas pela concessionária que administra a rodovia, e encaminhados ao Hospital Regiobal Jorge de Abreu.

O motorista da carreta assinou termo de recusa de atendimento médico. A versão, que será apurada pela Polícia Rodoviária Federal, é de que o Uno seguia sentido ao centro, quando atingiu a lateral veículo de carga, que saia da BR-163 e acessava uma estrada vicinal próxima.

Por conta do impacto, o carro teve o para-choque e capo destruídos. O para-brisa também chegou a ser arrancando e caiu sobre a pista. Já o caminhão teve apenas alguns danos.