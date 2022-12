Vítimas eram amigos e suspeito foi preso em flagrante pela PM em posse de um revólver calibre 38

O advogado e contador da câmara municipal de vereadores do município de Juína, MT, Weberkrey Ribeiro Botelho, de 40 anos, morto a tiros na madrugada de hoje, era apenas amigo da mulher do assassino Gilmar Bernardes Prestes, 61 anos, conforme apurou a Polícia Judiciária Civil durante depoimentos colhidos neste sábado.

Os dois estavam saindo de uma festa que ocorria no Rancho Caipira quando foi interceptado pelo suspeito que atirou várias vezes em direção às vítimas. O advogado foi atingido com quatro tiros, um deles atingiu o coração e morreu no local, a mulher, de 42 anos, foi baleada nos braços e pernas, mas foi socorrida com vida e já prestou depoimento à polícia.

Gilmar foi preso em flagrante pela Polícia Militar em uma estrada vicinal em posse de arma de fogo possivelmente utilizada no crime. No início da tarde de hoje, o delegado titular da delegacia municipal, Dr. Ronaldo Binoti Filho concedeu entrevista e disse que até o momento foi possível colher apenas depoimento da ex-esposa do suspeito que após ter sido atingida pelos disparos de arma de fogo, permanece internada sob cuidados médicos no Hospital Municipal “Hideo Sakuno”.

O delegado contou que o suspeito preso ainda na manhã de sábado, foi ouvido na presença de seu advogado e se reservou no direito de permanecer em silêncio sem dar maiores detalhes do que o motivou a cometer o crime contra o advogado que era amigo da família e também atentar contra a vida da ex-esposa da qual se encontra separado há aproximadamente 02 meses.

Ainda de acordo com informações do delegado, vítimas e suspeito estavam no mesmo ambiente na noite de ontem, e após saírem para ir embora foram surpreendidos pelo suspeito que fazendo uso de uma arma de fogo disparou várias vezes contra o advogado e a ex-mulher, porém, devido ambos estarem dentro de um veículo e a vítima foi atingida com quatro disparos.

Dr. Ronaldo afirmou que mediante as investigações, o suspeito foi até o local com a intenção de tirar a vida da ex-esposa devido não aceitar a separação, e diante dos fatos o mesmo foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de homicídio qualificado, sendo o motivo fútil e também impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima, e também foi autuado pelo crime de e homicídio tentado contra uma pessoa do sexo feminino, no caso a ex-esposa.

O preso será encaminhado para o Centro De Detenção Provisória (CDP) da cidade de Juína, onde permanecerá a disposição da justiça.