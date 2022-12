Uma família foi vítima de assalto na noite deste domingo (04), na rua Veríssimo Caetano, em Colíder. De acordo com as informações relatadas para a Polícia Militar, eles estavam na residência quando parou uma moto com dois homens, de capacetes.

Um deles desceu e apontou uma arma, rendendo as vítimas. Fizeram todos deitar no chão e pegaram as chaves de um HB20, branco, placas QBQ 3E88, pertencente a uma das vítimas. Um dos ladrões fugiu com o carro e outro na moto. A polícia fez diversas rondas, mas ainda não conseguiu localizar o carro.