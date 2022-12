Um homem que estava causando confusão dizendo estar armado em um evento de uma igreja em Porto Esperidião foi preso em flagrante em uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, realizada na madrugada de domingo (04.12), no município.

O suspeito que estava sem documentos no momento da abordagem foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições.

As diligências iniciaram após as equipes policiais receberem informações sobre um homem vestindo roupas rasgadas e visível estado de embriaguez alcoólica que estava fazendo arruaça durante uma vigília de uma igreja.

Em diligências no local, os policiais identificaram o suspeito, sendo encontrado com ele uma pistola calibre 6m35 com uma munição calibre 22, não deflagrada. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Porto Esperidião onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.