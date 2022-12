Um policial do batalhão Rotam perdeu controle da direção e colidiu com a viatura em um poste na avenida Mário Andreazza, no bairro Petrópolis, em Várzea Grande. O acidente aconteceu na madrugada de hoje (5) e deixou cinco militares feridos.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe teria recebido informações sobre roubo de uma caminhonete em Sinop e estaria a caminho para dar apoio na ocorrência. Quando o veículo trafegava sentido Cuiabá/Trevo do Lagarto, o motorista teria perdido controle por conta da pista molhada e escorregadia devido à chuva.



O policial, então, invadiu o canteiro central e colidiu contra um poste. Três militares foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande e outros dois pelos próprios colegas de farda em uma viatura.



O motorista da viatura teve uma lesão na perna direita e os demais sofreram escoriações. Todos permanecem internados. Diante dos fatos, um boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes.