Uma equipe de busca formada por bombeiros de Colíder e agentes da Polícia Civil de Nova Canaã do Norte encontraram hoje (05) um homem que estava há quatro dias perdido em mata fechada. O homem, 39 anos, que tem problemas neurológicos, trabalhava em uma propriedade rural, quando acabou se perdendo no meio do mato.

Ele foi localizado após várias horas de busca na mata na região conhecida como Tapaiuna. Debilitado e desorientado, ele foi encaminhado para o pronto atendimento de Nova Canaã do Norte.