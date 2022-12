Uma mulher foi presa suspeita de crime de maus-tratos e satisfação de lascívia (desejo sexual) mediante presença de crianças. A Polícia Civil teve acesso a um vídeo que mostra atos libidinosos por parte da acusada. De acordo com a delegada Jéssica Cristina, a Polícia Civil foi acionada pelo Conselho Tutelar, que recebeu uma denúncia de lesão corporal em desfavor de um bebê de 6 meses.

“Soubemos que a mãe dessa criança andava nua e embriaga na rua. Em conversa com vizinhos e com uma pessoa que tem acesso à casa dela, acessamos um vídeo em que essa mulher estava nua entrelaçada com um sujeito num cômodo dividido com as crianças com órgãos geniais à mostra, de maneira sugestiva de que houve conjunção carnal na frente do bebê e de uma criança de 8 anos. Esse vídeo foi gravado ontem à noite”.

Em decorrência também da casa suja, bagunçada e imprópria para a manutenção e cuidados de crianças, que configura crime de maus-tratos, a mulher foi presa em flagrante e levada à delegacia.

“Ao depender da conjectura do que for apurado pode ser caracterizado estupro de vulnerável”, acrescentou a delegada.