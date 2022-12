O motorista de uma carreta de diesel precisou ser socorrido por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Rota do Oeste, após o veículo tombar na manhã desta terça-feira (6), na BR-364, na Serra de São Vicente. Por conta do acidente, o trecho de acesso entre Rondonópolis e Cuiabá precisou ser totalmente bloqueado.

De acordo com a PRF, um dos vagões da carreta apresentou derramamento de diesel. Um princípio de incêndio também foi registrado pelas equipes no local. O trecho foi bloqueado a partir do km 343 na BR-364. A dinâmica do tombamento ainda será investigada. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta.