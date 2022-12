Trinta e sete crianças e adolescentes do projeto Bombeiro do Futuro conheceram a estrutura e o funcionamento da Vara do Trabalho de Colíder. Os jovens foram recepcionados semana passada pela titular da unidade, juíza Graziele Lima.

Desde junho deste ano, a Vara de Colíder já destinou R$ 22,5 mil por meio do Comitê Gestor Regional de Ações Afirmativas local. “Foi muito bom receber os estudantes que participam desse projeto e explicar como é nossa atuação. Essa visita teve um quê a mais de satisfação, já que o projeto é uma das ações beneficiadas com os recursos do Comitê Interistitucional de Colíder”, disse a magistrada.

De acordo com o tenente Giuliano Ferraz, as visitas visam à inclusão dos participantes. “É importante que nossos alunos tenham uma ideia de como funcionam estruturas do Executivo, Legislativo e Judiciário e a responsabilidade desses órgãos. Para isso, dividimos esses estudantes em duas turmas, uma pela manhã e outra à tarde”, explicou.

Projeto

Bombeiros do Futuro é uma ação social desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros de Colíder. O projeto está em sua terceira edição. As duas anteriores foram realizadas em 2018 e 2019. Participam da iniciativa adolescentes de 9 a 11 anos. As atividades são realizadas todas as sextas, com aulas de primeiros socorros, combate a princípios de incêndios, prevenção às drogas e ao abuso sexual, entre outros conteúdos. Este ano, os alunos contam ainda com aulas de judô, xadrez e acompanhamento na escola e com os pais.

“Nosso projeto conta com o apoio integral da Justiça do Trabalho, que doa os recursos necessários para operacionalização desta ação. Este ano, os participantes foram selecionados por meio de sorteio em função do grande número de inscritos, por isso, queremos ampliar o número de vagas para o próximo ano”, explicou o tenente.