O tombamento da carreta carregada com botijões de gás foi, esta manhã, na BR-163 no trecho entre Sinop e Itaúba. De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, o motorista foi encaminhado pela equipe de resgate em estado leve para o hospital regional de Sinop.

Segundo a empresa, o tráfego da pista foi operado no sistema pare-e-siga, até ser realizado o transbordo da carga, que não se espalhou pela pista. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para auxiliar na ocorrência e apurar a colisão.

A carreta ficou às margens da rodovia com as rodas para cima, com danos no reboque e cavalo mecânico. A dinâmica do acidente não foi informada.