Polícia Civil ouviu na segunda-feira (5), um adolescente investigado por maus-tratos contra um gato em uma via pública de Campo Novo do Parecis. O caso foi registrado no último domingo (4), no bairro Nossa Senhora Aparecida.

No vídeo obtido pela reportagem é possível ver dois rapazes segurando um cachorro e um gato, enquanto um terceiro filma. Um jovem de camiseta azul enforca o gato branco e depois joga ele brutalmente no chão, enquanto todos riem. Após ser lançado na rua, o animal aparenta ter machucado uma das patas.



Conforme o delegado Alexandre Segretto, todos envolvidos já foram identificados e o adolescente que arremessa o gato no chão ouvido. Ele confessou ter maltratado o animal porque ele teria atacado o cachorro que aparece no vídeo. Os demais adolescentes ainda serão ouvidos.



“Eles vãos responder por ato infracional análogo crime de maus-tratos. Vamos mandar o procedimento para o Judiciário/Ministério Público para as providências cabíveis”, disse.

Ainda conforme o delegado, a Delegacia de Polícia de Campo Novo está atenta aos casos de maus-tratos na cidade para que os autores sejam punidos no rigor da lei.