O furto ocorreu, quando ele estava estacionado, descansando, em um posto de combustíveis.

O motorista de uma carreta Volvo/FH procurou delegacia para denunciar que teve os pneus da sua carreta furtados durante a madrugada, enquanto ele estava estacionado, descansando, em um posto de combustíveis localizado entre a MT-242 e BR-163.

Segundo o motorista, ele e outros caminhoneiros estavam estacionados no pátio do posto e por volta das 6h00 da manhã de terça-feira (6) um indivíduo bateu na cabine do caminhão e avisou que haviam furtados os 12 pneus do caminhão.

O motorista disse que os pneus são todos da marca Michelin e não sabe dizer se tem monitoramento no local.