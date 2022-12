Depois do caso, suspeito fugiu do local. Acidente aconteceu quando homem resolveu ajudar a dirigir um caminhão de mudanças

A senhora Odete da Silva Cruz, de 66 anos, morreu nessa segunda-feira (5/12), no hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde, após ser atropelada pelo genro, de 30 anos. O acidente aconteceu no último domingo (4/12), quando o sujeito, bêbado, resolveu dirigir um caminhão e atingiu a mulher. Depois da tragédia, ele fugiu do lugar sem prestar socorro.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local, por volta das 17h. Em conversa com a filha da vítima, os policiais foram informados de que a família tinha contratado um caminhão de mudanças e que, durante a retirada dos pertences, o homem teria resolvido mudar a posição do veículo.

