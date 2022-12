O Prefeito Osmar Moreira através das Secretarias Municipais vem trabalhando em parceria com Sindicato Rural e Senar objetivando ofertar capacitação aos cidadãos paranaitenses, cursos que abrangem um leque de oportunidade, é mais conhecimento que a população tem sido contemplada, a visão da Gestão Municipal é qualificar as pessoas para utilizar todo o aprendizado no dia- dia tendo mais opções no mercado de trabalho ou até mesmo a montar seu próprio negócio.

No dia 30 de novembro de 2022, o curso ministrado foi o aproveitamento de Resíduos em madeira, um trabalho bonito, pois a matéria-prima é quase toda de material reciclado, como caixas de madeiras utilizadas em diversos supermercados, resto de cabo de vassouras, resto de madeiras de marcenaria ou de madeireiras, quando tem a falta da madeira bruta o material é substituído por pallet, que realiza o mesmo serviço em artesanato.

Segundo a instrutora Nalva Ribeiro da Silva: “ Os artesanatos ensinados e fabricados foram as seguintes peças, bandeja para deslocamento de alimentos, tabua de corte alimentos, colheres de dois modelos em bambu e de madeira, porta papel guardanapo, e além de araras e Tuiuiú que servem para vários tipos decoração como por exemplo, pergolados e também em eventos, como aniversários, casamentos dependendo da criatividade de cada, o curso teve um ótimo rendimento quero agradece todos que colaboraram com este treinamento, a Prefeitura municipal, o Sindicato Rural e o Senar, graças a Deus encerramos com chave de ouro”. Finalizou a Instrutora Nalva

Na finalização do curso o Gerente Sindical Robson Martins explanou algumas palavras de agradecimento nas parcerias, a Coordenadora Geral da Assistência Social Tânia Portugal representou a primeira Dama Nair Valentim e também parabenizou todos os alunos que participaram deste maravilho curso em aproveitamento em Madeira.