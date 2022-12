Um acidente entre dois ônibus ocorreu na madrugada desta quinta-feira (08, na MT-320, em Colíder e deixou um morto e pelo menos seis pessoas feridas. O acidente envolveu um ônibus da Eucatur, que teria parado subitamente na pista após uma pane elétrica e um ônibus da Satélite, que não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira do outro.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros de Colíder, o acidente ocorreu por volta de 01:30h, próximo à entrada da comunidade Zé Reis. Quando os bombeiros chegaram ao local, constataram que uma pessoa, um passageiro do sexo masculino, de 45 anos, estava em óbito.

A ambulância da Via Brasil já havia resgatado alguns feridos. Os bombeiros atenderam quatro vítimas, sendo que algumas estavam presas nas ferragens. Todas estavam no ônibus que bateu na traseira do outro veículo. Os bombeiros revelaram ao site Nortão Online que uma das vítimas presas às ferragens sofreu fratura no braço e no pé.

Os dois ônibus levavam passageiros e faziam a rota até Alta Floresta. Não foi informado quanto tempo a rodovia ficou interditada.