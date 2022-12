Um homem que tentava comercializar um animal silvestre na internet, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), ontem dia (7), em Cuiabá. O suspeito de 36 anos responderá pela prática de crime ambiental contra a fauna (vender, expor à venda, exportar ou adquirir, guardar, ter em cativeiro ou depósito, utilizar ou transportar ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre ou produtos e objetos dela oriundos).

As diligências iniciaram logo após a Dema receber denúncia sobre uma pessoa que havia anunciado no site da OLX, a venda de um macaco da espécia “Sagui”. Diante das informações a equipe passou a diligenciar, e nas proximidades do bairro CPA I, localizaram o homem na posse do animal silvestre, sendo passível de crime a sua comercialização.

Durante a abordagem foi informado sobre a proibição conforme legislação ambiental, bem como o suspeito foi encaminhado até a Dema para esclarecimentos. O conduzido foi interrogado e responderá pelo crime de vender, expor à venda, exportar ou adquirir, guardar, ter em cativeiro ou depósito, utilizar ou transportar ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre ou produtos e objetos dela oriundos.

Já o macaco Sagui foi apresentado na perícia para constatação dos fatos, e em seguida levado para o Batalhão Ambiental para as providências cabíveis.