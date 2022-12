Passageiros de um voo da Gol Linhas Aéreas que sairia do Aeroporto de Guarulhos (São Paulo) com destino ao Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande (região Metropolitana de Cuiabá), foi cancelado na noite desta quarta-feira (7) após a aeronave apresentar problemas durante os preparativos para decolagem, por volta das 22 horas.



Nas mensagens recebidas pelo , passageiros relataram os momento de pânico e tensão após o piloto comunicar que não seria possível seguir com a viagem. Segundo testemunhas, após o anúncio, eles ficaram presos na aeronave por cerca de 2 horas, sem ar-condicionado e sem a permissão do comandante para que saíssem.



Por meio de um áudio, um dos passageiros relatou que os viajantes chegaram a desmaiar devido ao calor. “O avião já estava na pista, travou o ar-condicionado, a turbina não quis lugar, o piloto trancou todo mundo dentro do avião e ficamos 2 horas lá. As pessoas começaram a desmaiar dentro do avião, a passar mal”, disse.



Desesperado, um dos viajantes chegou a abrir as saídas de emergências da aeronave. Segundo os relatos, o homem quase chegou a ser preso pela Polícia Feral após acionar as portas. Contudo, passageiros se revoltaram contra os agentes da PF e se rebelaram para impedir a ação.



“Teve um homem lá, que o filho dele estava passando mal, ele foi lá e abriu as duas portas de emergência. A Polícia Federal queria prender o cara, só que todo mundo levantou para impedir. Cancelaram o voo e ficou todo mundo revoltado”, acrescentou.



Após a confusão, os passageiros foram desembarcados do avião. Parte deles foram realocados em um voo da Azul Linhas Aérea que chegou na Capital na manhã desta quinta-feira (8). Os demais foram acomodados em outro voo.



Outro lado

A GOL informa que o voo G3 1494, previsto para ser operado do Aeroporto de Guarulhos para Cuiabá na quarta-feira (7), precisou retornar para a posição de estacionamento em consequência de problemas técnicos.

Devido abertura indevida das portas de emergência da aeronave, foi necessária a presença da Polícia Federal, dilatando o tempo de desembarque para que fosse realizada a troca de aeronaves.

Os voos G3 1424 (Guarulhos-Cuiabá) e G3 1421 (Cuiabá-Guarulhos) foram cancelados. A Companhia informa que foi dada toda a assistência aos clientes e acomodação nos próximos voos.

A GOL reforça que todos os procedimentos foram realizados com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia.