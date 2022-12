Um homicídio violento foi registrado pela Polícia Militar de Juína, MT, na madrugada desta quinta-feira, dia 08. É o segundo crime contra a vida registrado em menos de uma semana no município. O assassinato aconteceu aos fundos da prefeitura municipal, mas pode ter iniciado em outro local (assista ao vídeo).

Testemunhas contaram que viram a vítima correndo e alguns suspeitos o agredindo, e ao cair no chão, o agressor cravou uma faca em suas costas. Ao lado do corpo havia um pedaço de madeira possivelmente utilizado nas agressões.

A vítima, foi identificada e trata-se de Vaney Dos Passos Torres, de 23 anos, usuário de drogas e com passagens na polícia. O rapaz e estava sem camisa, calça de cor bege e botinas branca. Familiares estiveram no local e confirmaram a polícia sua identidade.

Pelo estacionamento da prefeitura é possível ver marcas de sangue o que dá a entender que o rapaz correu um bom trecho dos agressores para não ser morto. A Polícia Militar foi chamada e isolou o local para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial.

Há informações que serão apuradas pelas investigações que um dos agressores também se feriu e fugiu juntamente com os demais suspeitos. A mãe do rapaz esteve no local e entrou em desespero ao ver o corpo do filho nas condições citadas na matéria.

A Polícia Civil deverá esclarecer o homicídio e motivações.