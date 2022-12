Três homens foram presos e aproximadamente 1 quilo de entorpecente foi apreendido, pela Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (08.12), no município de Lucas do Rio Verde, região norte do Estado. Os suspeitos, de 41, 30 e 24 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após serem surpreendidos em uma residência no bairro Cidade Nova.



Os policiais civis realizavam diligências visando desarticular pontos de venda de drogas, quando identificaram um endereço utilizado para a venda ilícita. Diante das suspeitas a equipe passou a monitorar o local, sendo notado grande movimentação de pessoas no imóvel. Durante a vigilância, uma pessoa foi abordada quando saiu da casa na posse de pequena quantidade de droga.



Em seguida os investigadores adentraram na casa e localizaram cerca de 1 quilo de maconha, balança de precisão e dinheiro. Os três suspeitos que estavam no local foram detidos em flagrante.

O trio foi conduzido até a Delegacia de Lucas do Rio Verde, onde foram interrogados e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



Após a confecção dos autos, os presos foram apresentados e colocados à disposição da Justiça.