A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Brasnorte (579 km a noroeste de Cuiabá), concluiu o inquérito policial instaurado para apurar as ocorrências de homicídio tentado e homicídio consumado praticados contra uma mesma vítima. O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário na quinta-feira (07.12), com o indiciamento de quatro investigados, entre eles o mandante do crime.

A tentativa de homicídio e o homicídio consumado que vitimou, Albino Pinto, ocorreu no ano de 2020, com lapso de 60 dias entre os dois crimes.

Entre os indiciados, três foram apontados como os executores e um como o mandante os crimes. Os investigados responderão por homicídio tentado, qualificado pela emboscada, art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II; homicídio qualificado consumado, art.121, § 2°, inciso IV, com a causa de aumento de pena prevista no § 6 o , c/c art. 29; constituição de milícia privada, Art. 288-A, todos do Código Penal, além de porte ilegal de arma de fogo, art. 14 da Lei 10.826/2003.

Nas investigações conduzidas pelo delegado Eric Fantin, foi apurado que os envolvidos tentaram contra a vida da vítima efetuando vários disparos de arma de fogo contra o seu veículo, porém não obtiveram êxito no crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

No entanto, cerca de 60 dias depois, no dia 21 de setembro, a vítima foi assassinada após ser atingida por três disparos de espingarda calibre 12. Na ocasião Albino estava em um espetinho e foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram os disparos contra a vítima que caiu próxima de sua camionete.

Durante as diligências para apurar o crime, várias pessoas foram ouvidas. Em depoimento, o filho da vítima informou que aproximadamente 55 dias antes do assassinato, seu pai foi até uma chácara na cidade de Juara, quando o veículo que conduzia foi alvo de disparos de arma de fogo.

Durante o trabalho investigativo, foi possível identificar o mandante do crime e na sequência, foram identificados os outros três envolvidos nas execuções dos crimes de homicídio tentado e consumado, correlacionados.

Com base na materialidade de provas e indícios, o delegado responsável pelas investigações, Eric Márcio Fantin, concluiu o inquérito policial com o indiciamento dos quatro envolvidos.

Com a finalização, o inquérito policial foi encaminhado para o Poder Judiciário e Ministério Público, visando o andamento do processo criminal contra os indiciados.