A Polícia Militar de Terra Nova do Norte, apreendeu um Hyundai HB20 branco, ontem à noite, com registro de roubo em Colíder. O veículo também teria sido utilizado em uma tentativa de homicídio em Peixoto de Azevedo. Além do carro, foram encontradas sete munições de calibre 9 milímetros e uma de calibre 380. Os quatro criminosos fugiram do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizou o acompanhamento do veículo por cerca de 25 quilômetros na rodovia, sentido Nova Guarita (200 quilômetros de Sinop), quando em certo momento, motorista do HB20 perdeu o controle da direção e colidiu com o barranco paralelo a rodovia.

Neste momento, dois criminosos desceram do carro e realizaram diversos disparos contra os policiais, que reagiram. Todos os acusados fugiram pelo pasto de uma fazenda nas proximidades. Foi realizado o cerco policial, mas nenhum suspeito foi localizado.

O caso é investigado pela Polícia Civil. O HB20 recuperado foi encaminhado à delegacia.