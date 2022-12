O acidente envolvendo um ônibus escolar Neobus, um Renault Logan e um caminhão Mercedez Benz, foi há pouco, no perímetro urbano da rodovia, em frente a base da concessionaria que administra a rodovia. A equipe de resgate foi acionada, mas não houve feridos.

Chovia forte no momento da colisão e todos os veículos seguiam na mesma direção, sentido Alto da Glória, quando o ônibus atingiu a traseira do Logan que acabou batendo no caminhão. O veículo de carga transportava uma caçamba de entulho e saiu para fora da pista atingindo um contêiner, na lateral da rodovia.

No ônibus estavam apenas o motorista e um passageiro, ambos assinaram o termo de recusa de atendimento médico e foram liberados.

O veículo Logan ficou com a parte traseira danificada, para-choque e porta-malas amassados, o ônibus teve a parte frontal danificada, vidro quebrado, capô e para-choques, já o caminhão teve danos frontal.