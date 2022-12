Ação foi registrada na madrugada deste sábado (10.12)

Policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional prenderam dois homens, de 27 e 52 anos, e apreenderam um adolescente de 16 anos por roubo e porte ilegal de arma, na madrugada deste sábado (10.12), em Sinop. Com os suspeitos, a PM apreendeu espingardas, munições e recuperou um pulverizador agrícola.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática foi acionada para verificar uma situação de roubo em uma fazenda, nas proximidades da rodovia MT-140. Segundo a denúncia, um veículo Ford Ranger estaria rebocando um pulverizador agrícola de três mil litros, escoltado por um Fiat Strada Adventure.

Os policiais militares iniciaram diligências pela estrada e prontamente encontraram os dois carros denunciados. Ao realizarem procedimento de abordagem, o veículo Strada Adventure empreendeu fuga em alta velocidade, adentrando a área urbana de Sinop, desobedecendo todos os sinais de parada.

Após breve acompanhamento, a equipe da Força Tática obteve êxito em abordar o automóvel, ocupado por duas pessoas. Em revistas pessoais e vistorias no veículo, foram localizadas 22 munições de calibre .38. Questionados sobre a localização da arma de fogo, um dos suspeitos afirmou ter dispensado a arma durante a fuga.

Os policiais militares deram voz de prisão ao suspeito e, com apoio de outras equipes, retornaram para a MT-140, em busca da arma de fogo e do segundo veículo suspeito. A arma não foi encontrada, porém os militares localizaram e abordaram o veículo Ranger, que ainda estava rebocando o pulverizador agrícola.

Em vistoria ao veículo, foram localizadas duas espingardas, de calibre 12 e 32, carregadas com 12 munições. Ao ser perguntado sobre o pulverizador, o suspeito confessou ter participado do roubo à propriedade rural.

Diante dos fatos, os três suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Sinop, com os armamentos e veículos apreendidos, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.