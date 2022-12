Um homem, identificado como A.F.D.M., de 34 anos, foi morto a golpes de machado e faca na noite dessa sexta-feira (09), em Santa Terezinha (1.172 km de Cuiabá). Ele era acusado de ter estuprado uma mulher na cidade. O assassino foi preso em flagrante.

De acordo com informações, A.F.D.M. havia estuprado a mulher do autor do homicídio há poucas semanas. Na época do crime sexual, um boletim de ocorrência foi registrado, mas o abusador havia desaparecido. Na noite dessa sexta, A.F.D.M. voltou para a cidade e foi até a mulher que havia estuprado. Ele olhou para o esposo da vítima e afirmou que a abusaria novamente.

O marido então pegou um machado e deu um golpe em A.F.D.M., que caiu. Em seguida, deferiu várias facadas no abusador. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O autor do homicídio foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Santa Terezinha.

A Polícia Civil vai apurar o caso.