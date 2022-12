Flavio Oliveira Migliat, 38 anos, foi assassinado a tiros, ontem, em uma residência localizada na avenida Perimetral Norte, em Itaúba. A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital municipal, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava saindo da residência em uma caminhonete, quando foi surpreendida pelos criminosos armados, que chegaram efetuando disparos.

Consta no boletim, que os policiais encontraram Flavio sentado com perfurações no rosto e com dificuldades para respirar. Foi registrado ainda que devida a demora da ambulância, a equipe colocou a vítima na viatura e encaminhou a unidade de saúde, porém ele não resistiu aos ferimentos.

Investigadores da Polícia Civil foram acionados no local para iniciar as investigações. O corpo de Flávio foi sepultado esta manhã, em Itaúba.