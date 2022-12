Um homem identificado como Diógenes dos Santos Oliveira, 37 anos, morador de Lucas do Rio Verde, morreu após se envolver em um grave acidente entre um carro e um caminhão no início da tarde deste sábado (10), por volta das 12h50, no Km 602 da BR-163 em Nova Mutum/MT.

Segundo informações, o motorista do caminhão VW 9.170, de cor branca, placas de Lucas do Rio Verde/MT, seguia sentido sul pela BR-163, quando foi surpreendido pelo condutor do veículo VW Saveiro, de cor branca, placas de Lucas do Rio Verde/MT, que entrou no contorno, não respeitou a preferencial de quem trafega pela BR-163 e acabou cruzando a frente do caminhão, vindo a ocasionar o acidente.

Equipes de resgate da Rota do Oeste estiveram no local e constataram o óbito do condutor do veículo VW Saveiro, de cor branca. Já o motorista do caminhão saiu ileso e assinou o termo de recusa de encaminhamento médico.

Diógenes dos Santos Oliveira, 37 anos, morador de Lucas do Rio Verde/MT vítima do grave acidente na BR-163

Nos dois veículos viajavam apenas os condutores. A Polícia Rodoviária Federal PRF esteve no local colhendo informações e apurando as causas do acidente, a Polícia Civil também esteve no local.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica POLITEC, de Sorriso/MT, chegou por volta das 16h55. O tráfego ficou interditado apenas da pista sentido sul para a perícia, a pista norte não houve bloqueio e o tráfego foi desviado pela perimetral passando as margens da rodovia.