Um ônibus de viagem da empresa Viação Juína, vindo de Tangará da Serra para Cuiabá, desgovernado, colidiu contra um poste, tombou e pegou fogo, na MT 010, próximo ao Colégio Plural, rua Helder Candia, no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá. O acidente ocorreu na noite deste sábado (10.12).

Segundo informações preliminares, há vítimas, mas nenhum óbito. Mais de 20 pessoas estavam no ônibus. Uma testemunha disse que o ônibus estava em alta velocidade - bateu contra o poste de alta tensão e a fiação rompeu e caiu sobre o veículo. Porém, a suspeita é que o ônibus tenha perdido o freio.

As equipes do Corpo de Bombeiros (CBM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), concessionária Energia e Polícia Militar foram acionadas e estão indo para o local.

A Energisa - Concessionária de Energia de Mato Grosso, informou que está atuando em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Polícia e SAMU no atendimento a um acidente ocorrido nesta noite de sábado na MT-010, na saída de Cuiabá.

Segundo informações colhidas no local, um ônibus de turismo perdeu o controle e bateu. Três postes de energia foram derrubados com a força da colisão. De imediato, equipes do Centro de Operações Integrado da Energisa isolaram a área por comando remoto, interrompendo o fornecimento de energia por segurança.

Inicialmente 6.096 imóveis foram afetados na região. Mas por meio de manobras de carga, praticamente todo o trecho já teve o serviço retomado, restando 385 clientes ainda afetados.